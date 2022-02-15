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الثلاثاء، 15-02-2022 02:01 م

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إعدام مقيم أردني بمنطقة جازان، أقدم على قتل مواطن سعودي عبر ضربة على وجهه وخنقه.

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وفي بيان لها، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أوضحت الداخلية السعودية أنه أقدم الاردني  ( ……) على قتل (....)  سعودي الجنسية - وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدي إلى وفاته.


واشارت الى انه تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص .

 

وقالت انه أيد الحكم من مرجعه ، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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