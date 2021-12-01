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الأربعاء، 01-12-2021 02:22 م

إقبال اعتيادي على المخابز ومحال الحلويات

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي أن الإقبال على المخابز ومحال الحلويات كالمعتاد ولم يشهد أي زيادة أو ارتفاع في الطلب.

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وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحركة الشرائية تسير بشكل سلس ولا يوجد أي اكتظاظ في المخابز.


وأضاف أن المواطنين أصبحوا على وعي كاف بتوفر الخبز بشكل مستمر وعدم وجود أي نقص أو انقطاعات في التزويد مما قلل الازدحامات التي كانت تشهدها المخابز خلال السنوات الماضية.


وبيّن أن النقابة زودت المخابز في كل المحافظات بالمواد الأساسية والتي قد تكفي حاجتها لأيام دون انقطاع في العمل.


وتأثرت المملكة، الأربعاء، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيراً للأمطار.

 




 

 


 

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