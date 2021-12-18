إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بعد قرار إجراء فحص كورونا للقادمين من الخارج

الوكيل الاخباري - تجاوزت نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق في الأردن 70% بعد قرار الحكومة اشتراط إجراء فحصين للكشف عن فيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة وفق جمعية الفنادق الأردنية السبت.



وقال رئيس الجمعية عبدالحكيم الهندي لـ "المملكة"، إن "نسبة إلغاء الحجوزات للقادمين من الخارج تجاوزت 70%" في جميع أنحاء المملكة.



والأسبوع الماضي، عمّمت وزارة السياحة والآثار، بناء على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، قرارا يشترط "إجراء فحص ‘بي سي آر‘ لجميع القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية وبغض النظر عن وضعهم التطعيمي وإلغاء القرار السابق بهذا الخصوص".

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