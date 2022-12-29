ابو السمن يستقبل مدير برنامج التعليم والشباب في الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

الوكيل الاخباري - استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان والنقل، المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه اليوم الخميس، مدير برنامج التعليم والشباب في الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID)، ماريا رودريغيز، وخبير إدارة المشاريع في الوكالة الدكتور عصام عمر، ومدير مشروع تعزيز الإدارة والتخطيط هلا الشريف، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الهندسية الاستشارية التي تعمل حاليا على إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع المدارس الجديدة والممولة من الوكالة.



وعبر أبو السمن عن شكر الحكومة الأردنية للوكالة الأميركية، مشيدا بدعمها المستمر لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات، متطلعًا إلى المزيد من التعاون.

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