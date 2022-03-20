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الأحد، 20-03-2022 03:01 م

استقبال طلبات الاستفادة من التعرفة المدعومة لأصحاب مشاريع الطاقة المتجددة

تمويل-مشاريع-الطاقة-المتجددة


الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لأصحاب مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي ممن تنطبق عليهم شروط الدعم من إجمالي مالكي هذه الأنظمة في القطاع المنزلي والبالغ عددهم حوالي 35 ألفا، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.اضافة اعلان


وحول آلية التسجيل أوضحت الهيئة أن تسجيل المشتركين من مالكي أنظمة الطاقة المتجددة سيتم من خلال نفس الموقع الإلكتروني للتعرفة المدعومة ودون الحاجة لتحميل أي وثائق لهذه الغاية حيث تم الربط مع شركات توزيع الكهرباء وتزويد الموقع بالبيانات الخاصة بمشتركي هذه الأنظمة.

ويجري العمل على استكمال إجراءات فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدعم أمام فئات جديدة والمعلن عنها مؤخرا خلال الأيام المقبلة والتي تتيح إمكانية منح دعم لأكثر من عداد للعائلة في حال كان رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة يعمل أو يدرس خارج المحافظة من خلال الربط مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

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