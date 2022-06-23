افتتاح توسعة قسم العناية الحثيثة في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري

الوكيل الإخباري- افتتح المساعد للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب ماجد الهباهبة، توسعة قسم العناية الحديثة icu ومحطة التأمين الصحي العسكري في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري في محافظة الطفيلة.

اضافة اعلان



واستمع العميد الطبيب الهباهبه لإيجاز قدمه مدير المستشفى العقيد الطبيب رائد العكايلة عن التطور الحاصل في المستشفى و آلية تحديث وعمل قسم العناية الحثيثة icu الذي تم جهيزه بأحدث اجهزة التنفس والأسّره المخصصة.



كما افتتح العميد الطبيب ماجد الهباهبة محطة التأمين الصحي العسكري في المستشفى لإصدار وتجديد بطاقات التأمين الخاصة بالعسكريين عاملين ومتقاعدين، توفيراً للوقت والجهد لأبناء المحافظة المشمولين بمظلة التأمين الصحي العسكري .



وجال المساعد للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب ماجد الهباهبة بأقسام ومرافق مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، واطلع على واقع الخدمة الطبية والعلاجية، مشدداً بتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة .



وثمّن الاهالي والمراجعين الخدمات التي يقدمها المستشفى، ودوره في تخفيف العبء عليهم من مراجعة مدينة الحسين الطبية .