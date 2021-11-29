افتتاح فعاليات كرنفال التراث الشعبي في إربد

الوكيل الاخباري - نظمت مديريتا التراث في وزارة الثقافة، وثقافة إربد، بالتعاون مع مديرية آثار محافظة إربد، اليوم الاثنين، كرنفال التراث الشعبي.



وقال مدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، إن هذا الكرنفال يأتي ضمن احتفالات الوزارة ومديرية الثقافة بمناسبة الذكرى المئوية للدولة الاردنية، وضمن التحضيرات المستمرة بمناسبة اختيار محافظة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2021.

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