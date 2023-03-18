السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

ليتوانيا تساعد أوكرانيا بسيارات مصادرة من المهربين

حملة طبية شاملة في العقبة

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس السوري بشار الأسد

انتهاء مناورات بحرية مشتركة لروسيا والصين وإيران في بحر العرب

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

مطالبة بتسريع صرف الرديات الضريبية للمصانع

إيران تحدد أول أيام شهر رمضان المبارك

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان

السبت، 18-03-2023 04:06 م

افتتاح معرض الطريق الملوكي للفنون التشكيلية في جاليري رأس العين

1679144837404


الوكيل الإخباري- رعت وزير التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، افتتاح الملتقى الفني السادس؛ معرض الطريق الملوكي للفنون التشكيلية ضمن شعار "قوتها قوتنا"، في قاعة جاليري رأس العين التابع لأمانة عمان الكبرى.

اضافة اعلان


وجالت بني مصطفى، على الأعمال الفنية المشاركة في المعرض، الذي شارك فيه تشكيليون محترفون من: الأردن، وأذربيجان، وبلغاريا، ورومانيا، ولاتفيا، وألمانيا، بالإضافة إلى لوحة تشكيلية لرسامة من العراق، بوصفها فارسة الملتقى السادس، وأعمال فنية لفتيات ونساء من دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.


وفي كلمة ألقتها خلال حفل افتتاح المعرض الذي يستمر 8 أيام ونظمته جمعية لونها بالأمل و"قسم المرأة العربية اليوم" الذي يتبع لمؤسسة المركز العربي للخدمات الاستشارية والتدريب( آكتس) بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، قدمت الوزيرة شكرها للمشاركين والجهات المنظمة والداعمة لإقامة هذا المعرض، منوهة بأن هدفه ملهم لتناوله موضوعات تتعلق بالمرأة، ويأتي في سياق الاحتفالات بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم.


وقالت بني مصطفى إن "الفن لغة عالمية توحد العالم، ونحن بأمس الحاجة إلى ما يوحدنا كبشر، والإنسانية تجمعنا"، لافتة إلى الأعمال الفنية المشاركة في المعرض من المقيمات في دور الرعاية والحماية مما يمثل دعما معنويا لهن.


وبينت أن الوزارة تركز على نشاطات عديدة تمنح الفرصة للتعبير عن الذات لدى الفئات التي تنضوي تحت مظلتها، لاسيما الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن الاستعداد للتعاون مع الجمعيات فيما يخص الفتيات والنساء في دور الرعاية.


وفي مستهل الحفل، كانت رئيسة جمعية لونها في الأمل التشكيلية غدير حدادين، استعرضت في كلمتها دور الجمعية ونشاطاتها، كما استعرضت مديرة قسم المرأة العربية اليوم، ربا ريحاني في كلمتها دور وأهداف المؤسسة والقسم وأبرز النشاطات التي ينفذونها.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2b40826522b323a4ef3b029a65156274

حملة طبية شاملة في العقبة

e83b75eb-9d57-45d1-b9bd-e05de5f28bca

الأشغال تعلن فتح غرف الطوارئ الأحد تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

electronics-w700

قطاع الكهربائيات والإلكترونيات: الاقبال ليس بطموح ومستوى التجار بالرغم من العروض

55

فيديو.. نجاة طفلة من هجوم مجموعة من الكلاب الضالة في العقبة

320231693815109568557

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات في الأردن من 7 -10% الشهر القادم

64158aef4a56d

5500 شكوى تلقتها نقابة الصيادلة منذ عام 2019

أخبار متعلقة
3202311171849230682660

الطفيلة : بدء المرحلة الثانية من مشروع "أنا صوتي" للموروث الشعبي

220231095538873421681

وزيرة التنمية: توفر الإنترنت في 92% من المدارس

2202328201128445510316

ورشة في جرش حول تمويلات صندوق التنمية والتشغيل

120238153242425290641

التنمية الاجتماعية تضبط 53 متسولاً في يوم

1677414056961

بني مصطفى: حريصون على تقوية العمل الخيري كعمل ريادي

wwwww

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني