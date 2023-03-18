افتتاح معرض الطريق الملوكي للفنون التشكيلية في جاليري رأس العين

الوكيل الإخباري- رعت وزير التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، افتتاح الملتقى الفني السادس؛ معرض الطريق الملوكي للفنون التشكيلية ضمن شعار "قوتها قوتنا"، في قاعة جاليري رأس العين التابع لأمانة عمان الكبرى.

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وجالت بني مصطفى، على الأعمال الفنية المشاركة في المعرض، الذي شارك فيه تشكيليون محترفون من: الأردن، وأذربيجان، وبلغاريا، ورومانيا، ولاتفيا، وألمانيا، بالإضافة إلى لوحة تشكيلية لرسامة من العراق، بوصفها فارسة الملتقى السادس، وأعمال فنية لفتيات ونساء من دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.



وفي كلمة ألقتها خلال حفل افتتاح المعرض الذي يستمر 8 أيام ونظمته جمعية لونها بالأمل و"قسم المرأة العربية اليوم" الذي يتبع لمؤسسة المركز العربي للخدمات الاستشارية والتدريب( آكتس) بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، قدمت الوزيرة شكرها للمشاركين والجهات المنظمة والداعمة لإقامة هذا المعرض، منوهة بأن هدفه ملهم لتناوله موضوعات تتعلق بالمرأة، ويأتي في سياق الاحتفالات بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم.



وقالت بني مصطفى إن "الفن لغة عالمية توحد العالم، ونحن بأمس الحاجة إلى ما يوحدنا كبشر، والإنسانية تجمعنا"، لافتة إلى الأعمال الفنية المشاركة في المعرض من المقيمات في دور الرعاية والحماية مما يمثل دعما معنويا لهن.



وبينت أن الوزارة تركز على نشاطات عديدة تمنح الفرصة للتعبير عن الذات لدى الفئات التي تنضوي تحت مظلتها، لاسيما الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن الاستعداد للتعاون مع الجمعيات فيما يخص الفتيات والنساء في دور الرعاية.



وفي مستهل الحفل، كانت رئيسة جمعية لونها في الأمل التشكيلية غدير حدادين، استعرضت في كلمتها دور الجمعية ونشاطاتها، كما استعرضت مديرة قسم المرأة العربية اليوم، ربا ريحاني في كلمتها دور وأهداف المؤسسة والقسم وأبرز النشاطات التي ينفذونها.