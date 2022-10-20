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الخميس، 20-10-2022 02:23 م

الأردن والإمارات يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - وقع الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

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ووقع المذكرة نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وعن الحكومة الإماراتية وزير تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.


وتشمل المذكرة 7 مجالات في التنمية الاجتماعية، حيث جاء توقيعها على هامش أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي يترأسها الأردن، وتأتي في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وجهود البلدين الشقيقين لترسيخ العلاقات والتعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين، عبر تبادل الخبرات في المجالات التنمية الاجتماعية.


وركزت المذكرة على تبادل أفضل التجارب والممارسات فيما يخص تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، عبر الزيارات والاطلاع على تجارب الدولتين في الرعاية والتأهيل، والاستفادة من الخبرات، والاستفادة من أحدث القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا المجال.


كما ركزت على أهمية استعراض التجارب الناجحة في توظيف ذوي الإعاقة، وتبادل المعلومات والإصدارات العلمية والتطبيقات والبرامج الذكية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل الخاصة بمجال التأهيل والتي تعقد في كلا الدولتين.

 

 




 

 


 

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