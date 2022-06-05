الأردن يبحث الاستفادة من التجربة البلغارية في زراعة اللافندر

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، اليوم الأحد، مع السفير البلغاري ديمتري مايولف، التعاون المستقبلي في العديد من المجالات الزراعية.

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وأكد حداد لدى استقباله السفير، أهمية التعاون والتشبيك مع المؤسسات الدولية وبحث التعاون المستقبلي في العديد من المجالات الزراعية، لا سيما المتعلقة بتوظيف مخرجات البحث العلمي، في مجالات الطاقة والزراعة والتغيرات المناخية.



وبين أهمية تبادل الخبرات الفنية بين الطرفين والاستفادة من التجربة البلغارية في المجالات الزراعية خصوصا النباتات الطبية وأهمها اللافندر.



من جهته، أشار السفير البلغاري إلى دور المركز الريادي في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتمكين المهندسين الزراعيين وترسيخ الابتكار وريادة الأعمال من خلال حاضنة الابتكار الزراعي، مؤكدا مد جسور التعاون مع المركز في جميع المجالات.