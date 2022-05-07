السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السعودية تنشر نسب النساء اللاتي ادّين العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 07-05-2022 12:57 م

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

دائرة-ضريبة-الدخل-والمبيعات-2020701


الوكيل الإخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه بإمكان المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسليم اقرارات الضريبة للسنة المالية 2021، تقديمها الكترونياً حتى نهاية يوم الأحد. 

اضافة اعلان

 

وبينت الدائرة إلى أن تقديم اقرار ضريبة الدخل عن عام 2021 حتى نهاية يوم غد الاحد الموافق 8 ايار يعتبر ضمن الفترة القانونية ولا يترتب عليه أي غرامات أو اضافات وذلك لمصادفة أخر يوم في الفترة القانونية لتقديم الاقرار عطلة رسمية ويعتبر أول يوم دوام متمم للفترة القانونية حسب أحكام المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.


كما ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المعلنة فيها الكترونياً تجنباً لتعرضهم للغرامات والاضافات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
8697587

كورال فتيان فيينا يقدم عرضا غنائيا في البترا

627627c0a1e4b

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

الأقصى

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

313488db8fab33365c53a1b639f8cbf5

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

ازمة سير (13)

إدارة السير: خطة مرورية شاملة مع انتهاء عطلة العيد

شرطة سير (3)

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

أخبار متعلقة
4202227123842416064025

هام للمكلفين حول تأجيل دفع ضريبة الدخل بشروط

0L5A1604 - Copy

لا وفيات بكورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية في الأردن

1649337669903

مدير عام الجمارك يبحث مع السفير المكسيكي سبل التعاون المشترك

43504

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

image (20)

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج المهارات القيادية للمرأة

FwU0Vkfpjs6DQk1jLp6XTU29A7FqqYTuQogXSvYn

مفاوضات لشمول المتقاعدين بسلف لشراء احتياجات العيد