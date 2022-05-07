هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

الوكيل الإخباري - اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه بإمكان المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسليم اقرارات الضريبة للسنة المالية 2021، تقديمها الكترونياً حتى نهاية يوم الأحد.

اضافة اعلان

وبينت الدائرة إلى أن تقديم اقرار ضريبة الدخل عن عام 2021 حتى نهاية يوم غد الاحد الموافق 8 ايار يعتبر ضمن الفترة القانونية ولا يترتب عليه أي غرامات أو اضافات وذلك لمصادفة أخر يوم في الفترة القانونية لتقديم الاقرار عطلة رسمية ويعتبر أول يوم دوام متمم للفترة القانونية حسب أحكام المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.



كما ودعت الدائرة المكلفين إلى ضرورة تسليم إقرارات ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المعلنة فيها الكترونياً تجنباً لتعرضهم للغرامات والاضافات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وغرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.