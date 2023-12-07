الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد تكشف الحالة الجوية ليوم غد الجمعة .. زخات مطرية في هذا الموعد !

مصر: لن نسمح أبدا بتفريغ قطاع غزة من سكانه

20 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في رفح

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الزراعة المنزلية

الهلال الأحمر: عمليات الإسعاف شمال غزة توقفت

غارة للاحتلال على منزل بدير البلح وسط غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط آخر بغزة - صورة

الاحتلال يؤكد رفضه القاطع لوقف إطلاق النار بغزة

إعفاءات لمكلفين من غرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان بنسبة 70%

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

عاجل

الاحتلال يقصف مسجد وسط مخيم جباليا

الخميس، 07-12-2023 02:45 م

الأردن يستضيف تدريبا إقليميا لمحاكاة الاستجابة الإنسانية متعددة التخصصات

1701946522014


الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن، حاليا، خلال الفترة من 3-12 كانون الأول الحالي، أول تدريب إقليمي مشترك لمحاكاة الاستجابة الإنسانية المتعددة التخصصات.

اضافة اعلان


ووفق بيان لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فإن تدريب المحاكاة الذي يستضيفه الأردن من خلال الشراكة بين منظمة الصحة العالمية وجامعة هارفارد، هو مبادرة تدريبية رائدة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستجابة الإنسانية المتعددة التخصصات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.


ويُقدم التمرين كل عام لمهنيين من جميع أنحاء العالم في جامعة هارفارد، ولأول مرة خارج مدينة بوسطن الأميركية، يتم عقد هذا البرنامج التدريبي في الأردن بمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.


وأشارت المسؤولة الإقليمية لكوادر الطوارئ الطبية بالمنظمة، الدكتورة سمر المتوكل، أن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج، يتمثل في تدريب قادة المستقبل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لتسليحهم بالمهارات اللازمة للتأهب للأزمات الإنسانية المعقدة، والاستجابة لها بفعالية وكفاءة.


وأضافت أن الحدث ليس مجرد عملية تدريبية، بل هو خطوة بالغة الأهمية نحو إقامة شبكة عالمية من المهنيين المهرة العاملين في المجال الإنساني المستعدين لمواجهة التحديات، في عالم يزداد ترابطًا يومًا بعد يوم.


ويتميز البرنامج التدريبي، بحسب البيان، بأنه يجمع بين الخبرة والتعاون، حيث يضم 65 من المهنيين وقادة المستقبل من 50 بلدًا في جميع أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية لمكتبيها الإقليميين لمنطقتي أفريقيا وشرق المتوسط، ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية.


ويشارك في البرنامج كذلك، 21 مهنيّا أردنيّا من وزارة الصحة، والمركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومديرية السلامة البيئية بوزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام (الدفاع المدني، والشرطة الملكية لحماية البيئة)، و100 متطوع من طلاب كليات الطب في 4 جامعات حكومية، و35 متحدثًا ومُيسّرًا من خبراء رفيعي المستوى من 20 بلدًا لتبادل خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين في تمرين المحاكاة.


وصُمِّم البرنامج بدقة ليجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية بالتعاون مع مديرية الاستعداد والاستجابة للطوارئ والتهديدات في المركز الوطني الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.


ومن خلال العروض التقديمية وتمارين المحاكاة النظرية والتطبيقية التي يقدمها أساتذة جامعيون ومحاضرون ضيوف من الخبراء في تخصصاتهم، سيتعرّف المشاركون على أطر العمل الرئيسية في المجال الإنساني، وهي، حقوق الإنسان، وسبل العيش، ومعايير أسفير، والقانون الإنساني الدولي.


كما سيركز المحاضرون على القضايا العملية التي تنشأ في الميدان، مثل الأمن الشخصي وأمن الفريق، والتقييمات السريعة، وتطبيق المعايير الدنيا للأمن الغذائي، والمأوى، والمياه والصرف الصحي، والنُّهُج التنفيذية للعلاقات مع الجهات العسكرية في الأوضاع الإنسانية.


وأشار البيان، إلى أن ما يكتسبه المشاركون في المحاضرات التعليمية من معرفة بشأن المجال الإنساني سيستخدمونه خلال تمرين محاكاة ميداني مدته 3 أيام في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، وسيشاركون في سيناريو معقد للكوارث والنزاعات يُتيح للعاملين في المجال الإنساني فرصة نادرة للانغماس التام في تجربة العمل في حالة طوارئ إنسانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1701946494834

سلطة إقليم البترا تبحث تنظيم العملية السياحية والتنموية في اللواء

11202328144522577610462

الأردن يؤكد استمرار جهوده في وقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية

0L5A0275

وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحصل على شهادة الآيزو

1701948627246

بحث تفعيل منظومة حكيم بالمستشفيات الخاصة

2c71aedc3fffc29332fb6a41a8609ab6

حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى الزراعة المنزلية

0L5A8806

3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الأربعاء

أخبار متعلقة
654bcf26a4d91

الصفدي: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن

362300_48_1648532972

نادي خريجي الأردنية يندد بالمجازر الوحشية في غزة

398964488_648872717418737_1690391822451785148_n

الحنيفات يطلع على حملة توعوية للزراعة العضوية

WhatsApp Image 2023-11-08 at 5.25.05 PM

الأردن وبنغلاديش يبحثان آخر التطورات الإقليمية لوقف العدوان على غزة

1699382236805

وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية يبحثان جهود اتخاذ موقف دولي لوقف الحرب

WhatsApp Image 2023-11-07 at 8.42.56 PM

الأردن يؤكد دعمه الكامل للأونروا في عملها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني