الأرصاد: الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي

الوكيل الاخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، الاثنين، إنّ الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم المطري الماضي في الأردن؛ بالرغم من أن الأداء المطري للموسم الحالي دون معدلاته لمثل هذا الوقت من السنة.

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ارتفع حجم الأمطار الهاطلة من بداية الموسم إلى نحو 1,394 مليار م3 من المعدل السنوي العام؛ أي ما نسبته 17% من المعدل السنوي البالغ 8,1 مليار م3 سنويا، وفقا لوزارة المياه والري.



وفيما يتعلق بتخزين السدود، بينت، أن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة الماضية، بلغ نحو 930 ألف متر مكعب؛ لترفع التخزين الكلي في السدود إلى 28,365 مليون م3 ما نسبته 10.10% من طاقتها الكلية البالغة 280,760 مليون م3.



وبينت الأرصاد الجوية، أن الرسم البياني يبين نسبة الزيادة أو النقصان عن المفترض تحقيقه من المعدل الموسمي المطري العام حتى 4 كانون الأول/ديسمبر للموسم الحالي والماضي.

