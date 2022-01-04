الأرصاد: الموسم المطري ما زال دون المعدل العام

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن الموسم المطري لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من الموسم بالرغم من هطول الأمطار خلال الفترة من 31 كانون أول 2021 ولغاية 4 كانون الثاني 2022، والذي تركزت الأمطار فيه على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
وبين ال خطاب ان الامطار التي سقطت في المناطق الجنوبية والشرقية عدلت من الموسم الحالي بنسب تراوحت ما بين (01%-57%) من المعدل الموسمي المطري العام ، موضحا أنه كان أعلاها في محطة رصد الشوبك بمجموع مطري بلغ 22.3 ملم، يليها محطة رصد مطار العقبة بمجموع مطري بلغ 13.2 ملم.
واوضح انه شهدت المناطق الشرقية والوسطى الشرقية تحسن في الهطول المطري تراوح ما بين (2%-14%) كان أعلاها في محطة رصد الصفاوي بمجموع مطري بلغ 9.0 ملم.
وشهدت المناطق الوسطى الغربية والمناطق الشمالية بما فيها الاغوار الوسطى والشمالية من المملكة مجاميع امطار عدلت من موسمها المطري العام بنسب تراوحت ما بين (01%-03%)، وقد حققت محطة رصد السلط أعلى مجموع مطري خلال هذه الفترة بلغ 14.1 ملم، يليها محطة رصد راس منيف /عجلون بمجموع مطري بلغ 10.5 ملم .
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والجدير بالذكر أن الموسم المطري قد تراجع أدائه في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة بنسب تراوحت (05%-10%) بالرغم من الهطولات المطرية التي شهدتها في هذه الفترة والتي تبين ان هذه الأمطار كانت دون المستوى المطلوب لمثل هذه الفترة من الموسم، فيما تحسن الأداء المطري في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة و بنسب تراوحت ما بين (05%-113%) ومع ذلك لا يزال الأداء دون المتوسط في اغلب هذه المناطق .
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