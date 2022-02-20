الأرصاد تكشف عن المناطق الأعلى تسجيلاً للهطولات المطرية في المنخفض الأخير

الوكيل الاخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن المملكة تاثرت مع ساعات فجر يوم السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث شهدت المناطق الجنوبية هطولات مطرية كانت غزيرة احياناً، والتي عدلت من الموسم الحالي في هذه المناطق بنسب تراوحت ما بين (01%-40%) من المعدل الموسمي المطري العام.

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وأضاف أن أعلاها كان في محطة رصد غور الصافي والتي سجلت مجموع مطري بلغ 13.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 19% من معدلها الموسمي العام، يلها محطة رصد الشوبك بمجموع مطري بلغ 13.2 ملم، يليها محطة رصد الطفيلة وبمجموع مطري بلغ 11 ملم، فيما كان الهطول المطري في باقي المناطق ضعيفا، كما سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي - العقبة مجموع مطري بلغ 9.2 ملم للتجاوز معدلها الموسمي العام بنسبة 63%.



والجدير بالذكر بأن اداء الموسم المطري لايزال دون المجاميع الافتراضية لمثل هذا الوقت من الموسم المطري، في اغلب مناطق المملكة باستثناء المناطق الوسطى ومدينة العقبة.