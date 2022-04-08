الأشغال تحذر سالكي الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري

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- حذّرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، المواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة وخصوصا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.وأهابت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، بالمواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية، واتباع قواعد القيادة الآمنة والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام.وأكدت، جاهزية كوادرها المزودة بالمعدات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية كافة؛ ومعالجة الملاحظات الواردة لها بمختلف محافظات المملكة.وشددت على أنه يتم التنسيق بشكل دائم ومستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستقوم كوادر مديرية الامن العام بقطع أي طريق في حال تدني مدى الرؤية الأفقية عليه حفاظًا على سلامة المواطنين سالكي الطرق.