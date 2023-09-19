"الأعلى للعلوم والتكنولوجيا" يستضيف مؤتمر الصناعات التقليديّة والإبداعيّة

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله عبابنة اليوم الثلاثاء، المؤتمر الختامي لمشروع الصناعات التقليدية والإبداعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.



ويهدف المؤتمر الذي رعاه أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله الموسى إلى تعزيز الإبداع وزيادة الفرص الاقتصادية للشركات الصغيرة، والمتوسطة من خلال إنشاء روابط بين القطاعات التقليدية، والصناعات الإبداعية ما يسهم في ترقية المنتجات، وتحسينها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

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