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الأربعاء، 24-08-2022 01:42 م

الأمن: القبض على واحد من أخطر المطلوبين بعد كمين مُحكم في البلقاء

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الوكيل الإخباري - ألقت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي القبض على واحد من أخطر المطلوبين، بعد كمين محكم أعدته لهذه الغاية، ونفذته غرب البلقاء يوم أمس.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إنَّ محققي البحث الجنائي، تابعوا المطلوب المتواري عن الأنظار منذ مدة طويلة، واستطاعوا تحديد سلوكه وأماكن وجوده وتحركاته، من خلال عمل استخباري حثيث جرى على مدار الأسابيع الماضية.

وبيَّن أن المحققين وبعد اكتمال مهام البحث والتحري، أعدوا كميناً نفذته قوة أمنية من الإدارة بأسلوب محكم باغتت به المطلوب، وألقت القبض عليه بحرفية وسرعة دون إتاحة أية فرصة له للمقاومة، أو إطلاق النار.

وأضاف انه تم اصطحاب المطلوب لاستكمال التحقيق، وتسليمه للجهات القضائية المختصة تمهيداً لمحاكمته على عدد من الطلبات الجرمية الصادرة بحقه ومنها قضايا القتل، والمخدرات، وترويع المواطنين، وإطلاق النار، والسرقة، والخطف.

 




 

 


 

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