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الثلاثاء، 02-04-2024 12:46 م

الأمن يلقي القبض على مطلوب ثانٍ من قائمة المطلوبين الخطرين بالرويشد

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة خاصة نفّذت فجر اليوم مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين (ممن جرى نشر صورهم وتعميمها) لارتباطهم بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وتهريبها في منطقة منشية الغياث في لواء الرويشد وألقت القبض عليه .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباري جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب ( عايد حسين عايد الغياث  ) والمطلوب ب 14 طلبا بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وتأليف جمعيات الأشرار وإطلاق عيارات نارية وضبط بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وكمية من الذخيرة .

وأشار إلى أنّ التحقيقات والعمل مستمران لجمع المعلومات عن باقي الأشخاص المطلوبين وإلقاء القبض عليهم .

 




 

 


 

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