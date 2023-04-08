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السبت، 08-04-2023 03:03 ص

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات حملة البر والإحسان بإربد

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الوكيل الإخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، فعاليات نظمتها الحملة يوم الخميس الماضي في إربد.

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واستهلت سموها فعاليات الحملة بزيارة جمعية الكلمة الطيبة لرعاية الأطفال الأيتام في مخيم الشهيد عزمي المفتي، والتي تأسست عام 2019.


واستمعت سموها لعرض قدمه رئيس الجمعية عثمان البشيري، حول البرامج الدائمة التي تنفذها الجمعية، والموجهة لنحو 200 طفل يتيم من سن 6 إلى 17 عاماً، وتشمل أنشطة ثقافية ودينية ورياضية، وبرامج للدعم النفسي.


وسلمت سموها بمشاركة اللجان التطوعية، الطرود الخيرية، والهدايا والملابس التي قدمتها الحملة، للأطفال والأمهات في الجمعية.


وفي مركز الأميرة بسمة للتنمية في منطقة ايدون، اطلعت سموها على فعاليات البرنامج الترفيهي، الذي نظمه المركز للأطفال الأيتام، وتضمن أنشطة ترفيهية وفنية متنوعة.


كما شاركت سموها، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، وعدد من المسؤولين، الإفطار الخيري الذي أقامته الحملة لأسر الأيتام من مختلف المناطق في محافظة إربد، فيما سلمت اللجان الشبابية الطرود الخيرية للسيدات، ووزعت الألعاب والهدايا على الأطفال الأيتام.

 

 

 




 

 


 

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