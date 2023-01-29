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الأحد، 29-01-2023 02:58 م

الأوقاف: 13.561 مليون دينار أرباح صندوق الحج العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج الأردني محمد الخلايلة إجمالي الأرباح التي حققها الصندوق للعام 2022، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة الصندوق الأحد، بحضور مدير عام الصندوق فؤاد كوري، وأعضاء المجلس.

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وقال الخلايلة في بيان صحفي، إن إجمالي الأرباح التي حققها صندوق الحج للعام الماضي بلغت (13.561.844) مليون دينار، حيث بلغ صافي الأرباح المعدّة للتوزيع للعام (10.911.530) مليون دينار، أي بنسة (4.14%)، وسيتم توزيع هذه الأرباح على المدخرين، وعلى أمانات شؤون الحج والعمرة.


وأكد الخلايلة، أن صندوق الحج شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة نمو أعداد المدخرين، ومبالغ الادخار، حيث كان عدد المدخرين عام 2021 نحو (51098) مدخرا ومدخرة، فيما وصل العام الماضي 2022 إلى (59000)، وبنسبة نمو 15%.


وأضاف أن مبالغ الادخار في العام 2021 بلغت ( 218 ) مليونا 817 ألف دينار، ارتفعت خلال العام الماضي 2022 إلى نحو 295 مليونا ، وبنسبة نمو بلغت 27%، مؤكدا أن النمو المتحقق يعود إلى الثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها الصندوق وحسن إدارة استثمار أمواله.


كما أشار الخلايلة إلى أنه سيتم نشر بيانات الصندوق المالية لسنة 2022 في الصحف الرسمية استنادا للمادة (18) من نظام صندوق الحج، إلى جانب نشرها على موقع الصندوق الإلكتروني.

 




 

 


 

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