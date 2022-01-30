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الأحد، 30-01-2022 03:49 م

الاردنيون يودعون المربعانية ويستقبلون الخمسينية بمنخفضات متتالية

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب انه تنتهي مربعينية شتاء 2021/2022 اليوم الأحد والتي تشكل أمطارها عادةً 30% من المعدل الموسمي العام، محققة كميات أمطار حول معدلها العام لفترة المربعانية في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من الأردن.

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وأشار آل خطاب، إلى أن معدلات الهطول في المربعانية كانت أعلى من معدلها الموسمي العام في المناطق الوسطى؛ بما فيها الأغوار الوسطى بنسب تراوحت (11%-33%) من المعدل العام الموسم المطري، فيما كان أداء المربعينية ضعيفاً في الأغوار الجنوبية.


وأضاف خلال هذه المربعينية سجلت محطة رصد السلط أعلى مجموع مطري بلغ 322.9 ملم وهو ما يشكل 63% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 249.7 ملم والذي يشكل 48% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 246.5 ملم والذي يشكل 52% من معدلها الموسمي العام.


ولفت إلى أن خمسينية الشتاء للموسم الحالي 2021/2022، تبدأ يوم غدٍ الاثنين والتي تشكل أمطارها ما نسبته 38% من أمطار الموسم المطري العام، وتستمر خمسينية الشتاء 50 يوماً.

 

ومن المتوقع أن تشهد فترة الخميسينة منخفضات جوية متتالية، تشهد هطولات مطرية، تنعش المعدل المطري الموسمي وترفع من معدلات تخزين السدود في المملكة. 

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