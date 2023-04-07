الاقتصاد الرقمي تشارك في قمة أسبوع الغمر العالمي في تونس

الوكيل الاخباري - شارك مدير تطوير القطاع الرقمي بمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، عودة حدادين مندوبا عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في قمة أسبوع الغمر العالمي في تونس.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، نظمت القمة من قبل منظمة (OST) لمناقشة تعزيز النظام الإيكولوجى للشركات الناشئة وبمشاركة واسعة من تونس والمغرب والأردن والسنغال والجزائر إلى جانب رواد أعمال ومستثمرين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وهدف هذا الحدث العالمي إلى ربط نظام ريادة الأعمال في تونس مع البلدان الأخرى في المنطقة من أجل التعاون في المستقبل وتبادل المعرفة بين المبتكرين، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة وبناة النظم الإيكولوجية والمستثمرين وأصحاب المصلحة لاكتشاف وجهات نظر جديدة وإقامة علاقات جديدة مما يساهم في نمو وتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وعرض حدادين خلال مشاركته في فعالية (Global Immersion Week) والتي تجمع مشاركين من عدة دول إفريقية مثل المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، نبذة عن قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال بالأردن والتي استطاعت أن تثبت نفسها على المستويين الإقليمي والعالمي وتتميز بعملها الريادي والمبتكر في مجالات وقطاعات عدة وذلك بهدف تشبيك نظم ريادة الأعمال بين هذه الدول ومشاركة الخبرات والأفكار في هذا المجال.

