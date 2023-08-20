الاقتصاد الرقمي تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي.. التحول من التخطيط الاستراتيجي الى التنفيذ" وتستمر ثلاثة أيام.



وتهدف الورشة إلى دعم تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأردنية وخطتها التنفيذية من خلال بناء القدرات بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجهات الأخرى ذات الصلة.



وتشمل محاور الورشة التي يشارك بها أكثر من 120 مشاركا من موظفي القطاعين العام والخاص وشركات الذكاء الاصطناعي وأساتذة وخبراء أكاديميين في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات وخبراء من عدة دول الى بناء القدرات وإدخال أفضل الممارسات في مجال تنفيذ استراتيجية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وتعزيز ومواءمة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الأردن مع أفضل الممارسات في هذا المجال.



كما تهدف الى تبادل الآراء والرؤى حول تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي لمواجهة الاحتياجات والتحديات الوطنية، ومناقشة مدى الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق الذكاء الاصطناعي.

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وقال مدير إدارة السياسات والمعلومات في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة، مندوبا عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنانده، إن هذه الورشة هي الاولى ضمن برنامج تايكس – الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي.



وأشار إلى أن التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة حيث سبق أن قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي تم إقرارها في تشرين الأول عام 2022.