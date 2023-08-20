الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

مياه العقبة توضح حقيقة وجود جرثومة في المياه

الفايز: تحديثات على المخطط الشمولي للعقبة

موعد تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية

الداخلية : رعايا هذه الدول يدخلون الاردن دون موافقة مسبقة - اسماء

انخفاض أسعار لحوم "الروماني" دينار.. واستقرار "البلدي"

9400 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

وفاة مواطن سقط عن الطابق الرابع في عمان

نجم سهيل يزين سماء المملكة بهذا الموعد

قرار هام من السلطات السعودية لجميع المقيمين والمواطنين

شاهد : انقاذ عائلة بعمل بطوليّ في شارع الاردن - فيديو

الأحد، 20-08-2023 03:05 م

الاقتصاد الرقمي تنظم ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي

1692532474700


الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي.. التحول من التخطيط الاستراتيجي الى التنفيذ" وتستمر ثلاثة أيام.

وتهدف الورشة إلى دعم تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأردنية وخطتها التنفيذية من خلال بناء القدرات بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجهات الأخرى ذات الصلة.

وتشمل محاور الورشة التي يشارك بها أكثر من 120 مشاركا من موظفي القطاعين العام والخاص وشركات الذكاء الاصطناعي وأساتذة وخبراء أكاديميين في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات وخبراء من عدة دول الى بناء القدرات وإدخال أفضل الممارسات في مجال تنفيذ استراتيجية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وتعزيز ومواءمة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الأردن مع أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما تهدف الى تبادل الآراء والرؤى حول تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي لمواجهة الاحتياجات والتحديات الوطنية، ومناقشة مدى الاستفادة من التجارب الدولية في تطبيق الذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة السياسات والمعلومات في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة، مندوبا عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنانده، إن هذه الورشة هي الاولى ضمن برنامج تايكس – الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة حيث سبق أن قامت الوزارة بإعداد الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023-2027 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي تم إقرارها في تشرين الأول عام 2022.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
187108_12_1654412898

الطاقة تناقش تطورات الاستثمار في الخامات المعدنية بالأردن

U42dmZqqce8zX6uUQNAFsIvHmOP7IQRzvfYLRoPG

مياه العقبة توضح حقيقة وجود جرثومة في المياه

325677_1_1678211081

إطلاق دراسة استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

تطوير العقبة

الفايز: تحديثات على المخطط الشمولي للعقبة

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

موعد تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية

وزارة الداخلية

الداخلية : رعايا هذه الدول يدخلون الاردن دون موافقة مسبقة - اسماء

أخبار متعلقة
8202310124846910380984

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

367457567_598190115824742_6297907443406409635_n

الحكومة تناقش استعمال الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط للأحمال الكهربائية

112021193127130423571

خلل فني يمنع الدخول لتطبيق سند

64d3470aa65f1

الاقتصاد الرقمي: تجهيز مراكز خدمات حكومية في عدة محافظات

194b32076a6147adf03aeb6fba56db74

عودة تطبيق سند للعمل بعد توقف مؤقت

64ca5fe9a2432

اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات