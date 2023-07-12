الامن : الحجز على 38 سيّارة أجنبية فارهة أُدخلت للمملكة لغايات التأجير

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة السير نفّذوا منذ بداية الاسبوع حملة مرورية على مخالفات تأجير مركبات أجنبية فارهة ادخلت للمملكة لتلك الغاية وبشكل مخالف للقانون، إذ إنّ القانون يمنع تأجير تلك المركبات وتدخل للمملكة لغايات استخدام مالكها الشخصي، وإذ إنّ تأجير المركبات يقتصر وفق احكام القانون على الشركات المرخصة لتلك الغاية ،وضبطوا 38 مركبة مخالفة .



وأكّد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً ويحمل مخالفات جمركية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والجمركية والادارية والحجز بحق تلك المركبات .

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