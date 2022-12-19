الامن العام ينعى الشهداء ويؤكد أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم بمداهمة قاتل الدلابيح

الوكيل الإخباري - نعت مديرية الامن العام استشهاد كل من النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم ثاني معتز موسى النجادا والعريف ابراهيم عاطف الشقارين والذي ارتقوا شهداء في سبيل الوطن برصاص الغدر .



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وتؤكد ان التحقيق في القضية ومع المقبوض عليهم مستمر لحين احالتهم للقضاء.



وان مديرية الامن العام اذ تنعى شهدائها الذين ارتقوا لبارئهم مدافعين عن امن الوطن وترابه الطهور لتؤكد انها قائمة على واجباتها مواصلة جهودها في مسيرة الفداء والتضحية وخدمة الاردن العزيز والغالي وابنائه وحفظ امنهم ، وان دم الشهداء لن يزيدينا الا صلابة وقوة لمواصلة واجبنا المقدس والبر بالقسم الذي قطعناه على انفسنا .