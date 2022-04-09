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السبت، 09-04-2022 11:38 م

الامن يكشف تفاصيل الاصابات بضيق النفس داخل مصنع البسة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تم التعامل اليوم مع اصابات لاشخاص بضيق في التنفس إثر خلط مواد تنظيف تحتوي على مواد كيميائية لغايات تنظيف أرضية احد مصانع الالبسة بمنطقة بمحافظة المفرق .

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 وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان فرق الإسعاف تحركت وعلى الفور الى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري ومستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

 

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