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الخميس، 09-02-2023 11:36 م

الامن يلقي القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة في اربد

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة البحث الجنائي تمكنوا وخلال زمن قياسي من انهاء التحقيق وكشف مرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت عصر اليوم على محل صرافة في مدينة اربد والقبض عليه واعادة جزء كبير من المبلغ المسلوب. 

وفي التفاصيل قال الناطق الاعلامي إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد عصر اليوم بقيام شخص مجهول بالدخول لاحد محال الصرافة في مدينة اربد والقفز خلف كاونتر الموظفين وبيده اداة حادة وسرقة مبلغ مبالي ( 11  الف دينار ) والفرار من المكان.

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