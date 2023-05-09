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الثلاثاء، 09-05-2023 04:53 م

الانتهاء من اعادة تأهيل المسرب الايمن لطريق النقب

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إنه تم الانتهاء من الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق النقب المسرب الايمن.

وأضافت الوزارة أن العمل جاري على انتهاء ما تبقى من المشروع خلال هذا العام وأشارت إلى أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، الذي وجه لتزويده بنسب الإنجاز في المشروع وأي عائق ليصار لحله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل الأعمال أيضا، توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة وتأثيث الطريق بعناصر السلامه المرورية وبمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال على مشروع إعادة التأهيل المشروع خلال الربع الثالث من عام 2023.

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