الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم السبت، إن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق ستنجز في آب المقبل، وستكون بين منطقتي الريشة والرطبة.

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وأشار الخرابشة إلى البدء قريبا بعمليات الحفر في منطقة الريشة ضمن مشروع التنقيب عن الفوسفات.



وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الشهر الماضي، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى، وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية، أحمد موسى، إن "الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 تموز كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".



ووضع الجانبان حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول 2022، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.

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