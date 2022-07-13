البلبيسي: نشهد ارتفاعا في إصابات كورونا ولم ندخل موجة جديدة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أنه لم يتم بحث العودة لإلزامية لارتداء الكمامات في الأردن.



وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن شهد ارتفاعا في إصابات كورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ولكننا لم ندخل بأي موجة جديدة حتى الآن، موضحا أن 20% من الإصابات المكتشفة تعود للسلالة Ba5 المتفرعة من متحور أوميكرون وهي أقل شدة وخطورة من السلالات الأخرى.



وأضاف أن المعيار الأهم في تحديد مدى خطورة الفيروس في هذه المرحلة لا يقاس بارتفاع أعداد الإصابات وإنما بأعداد الإدخالات إلى المستشفيات وأعداد الوفيات وهي ما تزال متدنية مقارنة مع دول العالم.



وأشار البلبيسي إلى ضرورة ارتداء الكمامات للأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة وخاصة كبار السن وذلك نظرا للحماية التي تمنحها الكمامات في الوقاية من الفيروس.

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يذكر أنه تم تسجيل وفاة واحدة و2135 إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 27 للفترة 2-8 تموز من العام الحالي، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و702 ألفا و661 إصابة منذ بدء الجائحة.