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الأربعاء، 31-05-2023 02:54 م

التربية تكرم المعلمة بسمة شمعون الفائزة بجائزة خليفة التربوية

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الوكيل الإخباري - كرّم أمين عام وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأربعاء المعلمة بسمة أحمد شمعون من مدرسة جلول الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، الفائزة بجائزة خليفة التربوية في مجال التعليم العام على مستوى الوطن العربي / فئة المعلم المبدع، بحضور مديرة المدرسة ريم الزبن.

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ونقل العجارمة تهنئة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة للمعلمة شمعون وزميلاتها، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على دعم المعلمين المبدعين ورعاية الموهوبين، ومعربًا عن اعتزازه بالمعلم الأردني وقدراته التي ساهمت في بناء النظام التعليمي.


وأكد قدرة الإدارات المدرسية على توفير البيئة الحاضنة للإبداع التي من شأنها تمكين معلمينا ومعلماتنا من المنافسة في المسابقات العربية والدولية، معربًا عن شكره لمديرة مدرسة جلول الثانوية للبنات التي ساهمت في تحقيق إنجاز المعلمة شمعون.


وهنأ التور العجارمة المعلمة شمعون ومدرستها بجميع كوادرها، داعيًا لتعميم مثل هذا التفوق باعتباره قصة نجاح تضاف إلى رصيدنا الأردني من الإبداعات. 
ومن الجدير بالذكر أن المعلمة شمعون حاصلة على جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

 




 

 


 

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