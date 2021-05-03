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الإثنين، 03-05-2021 09:02 ص

التربية تنشر تفاصيل الحصص الصفية اليوم

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم اوقات وتفاصيل دروس الطلبة في مختلف الصفوف لليوم الاثنين .

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ودعت الوزارة الطلبة الى الدخول لمنصة " درسك " ومتابعة الدروس وفي حال حدوث مشاكل التواصل مع فريق الدعم الفني .

 

 




 

 


 

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