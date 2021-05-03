التربية تنشر تفاصيل الحصص الصفية اليوم

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم اوقات وتفاصيل دروس الطلبة في مختلف الصفوف لليوم الاثنين .

اضافة اعلان



ودعت الوزارة الطلبة الى الدخول لمنصة " درسك " ومتابعة الدروس وفي حال حدوث مشاكل التواصل مع فريق الدعم الفني .