التربية تنشر تفاصيل الحصص الصفية اليوم

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم اوقات وتفاصيل دروس الطلبة في مختلف الصفوف لليوم الاثنين .
ودعت الوزارة الطلبة الى الدخول لمنصة " درسك " ومتابعة الدروس وفي حال حدوث مشاكل التواصل مع فريق الدعم الفني .
#درسك_اليوم الاثنين 3 أيَّار 🗓️https://t.co/N5TUfCUHyy— وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم - الأردن (@edugovjo) May 3, 2021
على التلفزيون الأردني @JrtvMedia
ومنصَّة درسك https://t.co/mJ4VgYplJ9
للتَّواصل مع الدَّعم الفنيhttps://t.co/cHQzXxldPC#تعليمنا_مستقبلنا 🇯🇴 pic.twitter.com/k3HlnybsMd