التربية توضح حول تمديد خدمات حملة الدبلوم في الوزارة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والإدارية نواف العجارمة أن "التربية" ليس لديها أي مانع من إعادة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار يقضي بالاستغناء عن خدماتهم .
موضحًا بأن معظمهم يشغلون وظائف مساندة كونهم من حملة "الدبلوم".
وفي وقت سابق أوصت لجنة التعليم النيابية خلال اجتماع عقدته برئيس اللجنة النائب بلال المومني ، بضرورة وقف قرار الاستغناء عن خدمات المعلمين الحاصلين على درجة الشهادة الجامعة المتوسطة (الدبلوم)، الذي تم تعيينهم بمكرمة ملكية، عامي 2011 و2012، والبالغ عددهم 1200 معلم ومعلمة.
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