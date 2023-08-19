السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تحذر أصحاب العمل : هذه المخالفة قيمتها ٨٠٠ دينار !

التربية توضح حول دوام المدارس غداً الأحد

الامن العام : 5 اصابات بحريق منزل

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة السبت والطقس الحار مستمر لهذا الموعد

الحالة الجوية في أول يوم لدوام طلبة المدارس - تحذيرات

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

عملية نوعية للجيش وتطبيق قواعد الاشتباك

لقاء حواري لتمكين الشباب الجامعي من الانخراط بالعمل الحزبي

الصحة تكشف حقيقة ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن

ديوان الخدمة: 7 آلاف وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

السبت، 19-08-2023 07:01 م

التربية توضح حول دوام المدارس غداً الأحد

التربية


الوكيل الاخباري - يلتحق غداً الأحد حوالي مليون و 700 ألف طالب وطالبة في مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث والثقافة العسكرية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن هذا العدد من الطلبة سيكونون موزعين على نحو4271 مدرسة منها 4062 مدرسة في وزارة التربية.

وبلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على قبول للانتقال إلى المدارس الحكومية من القطاع الخاص حتى صباح اليوم السبت، حوالي 16792 طالبا وطالبة، ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة حوالي  7712 طالبا وطالبة، وستكون الأعداد بشكلها النهائي مع نهاية الأسبوع الثاني من الدوام بعدها سيتوقف عمل انتقال الطلبة في ضوء أسس قبول وانتقال الطلبة للعام الدراسي 2023/2024.

وأعلنت الوزارة أنه بلغ عدد المعلمين الذين جرى تعيينهم حتى الآن 2006 معلمين ومعلمات منهم 766 معلما من حملة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة.

وأعلنت الوزارة أنه متوقع خلال هذا الأسبوع تعيين 247 معلما ومعلمة تخصص معلم صف منهم 35 من الذكور، ويواصل ديوان الخدمة المدنية إجراء الامتحانات التنافسية لاستكمال تعيين ما تبقى لتعبئة 2700 شاغر مستحدث على تشكيلات عام 2023.

وقالت الوزارة إن عدد طلبات المتقدمين للتعيين على حساب التعليم الإضافي بلغ 107 آلاف طلب، حيث كان 45 ألفا منهم طلب جديد، و 62 ألفا لتحديث طلبات سابقة، فيما بلغ عدد الكادر الإداري والتدريسي المخصص لمدارس السوريين (مسائي) 5800 منهم 4750 معلما ومعلمة، إضافة إلى عدد العاملين على حساب التعليم الإضافي (مخيمات) الذي بلغ حوالي 1800موظف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 . 











 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الامن العام : 5 اصابات بحريق منزل

1686761724986

العقبة الخاصة تكثف الرقابة على المواد الغذائية بالأسواق

القوات المسلحة

عملية نوعية للجيش وتطبيق قواعد الاشتباك

5

لقاء حواري لتمكين الشباب الجامعي من الانخراط بالعمل الحزبي

وزارة الصحة

الصحة تكشف حقيقة ارتفاع إصابات الإيدز في الأردن

120238131719482722735

ديوان الخدمة: 7 آلاف وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية

أخبار متعلقة
مدرسة

هذا موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنعى طالب توجيهي

مدرسة

وزارة التربية تعلن عن خطة بشأن المدارس

720232021731654912738

بشرى سارّة من التربية لطلبة التوجيهي

التربية والتعليم

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

720236135519455203407

وزير التربية يحسم الجدل حول سؤال رياضيات التوجيهي