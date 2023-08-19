التربية توضح حول دوام المدارس غداً الأحد

الوكيل الاخباري - يلتحق غداً الأحد حوالي مليون و 700 ألف طالب وطالبة في مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث والثقافة العسكرية.



وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن هذا العدد من الطلبة سيكونون موزعين على نحو4271 مدرسة منها 4062 مدرسة في وزارة التربية.



وبلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على قبول للانتقال إلى المدارس الحكومية من القطاع الخاص حتى صباح اليوم السبت، حوالي 16792 طالبا وطالبة، ومن المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة حوالي 7712 طالبا وطالبة، وستكون الأعداد بشكلها النهائي مع نهاية الأسبوع الثاني من الدوام بعدها سيتوقف عمل انتقال الطلبة في ضوء أسس قبول وانتقال الطلبة للعام الدراسي 2023/2024.



وأعلنت الوزارة أنه بلغ عدد المعلمين الذين جرى تعيينهم حتى الآن 2006 معلمين ومعلمات منهم 766 معلما من حملة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة.



وأعلنت الوزارة أنه متوقع خلال هذا الأسبوع تعيين 247 معلما ومعلمة تخصص معلم صف منهم 35 من الذكور، ويواصل ديوان الخدمة المدنية إجراء الامتحانات التنافسية لاستكمال تعيين ما تبقى لتعبئة 2700 شاغر مستحدث على تشكيلات عام 2023.



وقالت الوزارة إن عدد طلبات المتقدمين للتعيين على حساب التعليم الإضافي بلغ 107 آلاف طلب، حيث كان 45 ألفا منهم طلب جديد، و 62 ألفا لتحديث طلبات سابقة، فيما بلغ عدد الكادر الإداري والتدريسي المخصص لمدارس السوريين (مسائي) 5800 منهم 4750 معلما ومعلمة، إضافة إلى عدد العاملين على حساب التعليم الإضافي (مخيمات) الذي بلغ حوالي 1800موظف.

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