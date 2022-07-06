الأربعاء 06-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق مروان الحمود

الأربعاء، 06-07-2022 04:01 م

التعليم العالي: إلغاء عقد امتحان مستوى اللغة الإنجليزية في الجامعات الرسمية

M63A1571


الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إيقاف قبول الطلبة تجسيراً في تخصصات الصيدلة في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، وذلك للطلبة الذين سيتم قبولهم في كليات المجتمع على مستوى الدبلوم المتوسط اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 2022 وما بعد.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار حرصاً من مجلس التعليم العالي على ضبط عملية القبول بشكل تدريجي في التخصصات الراكدة والمشبعة، حيث يبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة، والذين يدرسون حالياً في تخصص الصيدلة في مرحلة البكالوريوس في جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة أكثر من (17) ألف طالب وطالبة، إضافةً إلى ضرورة تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية.


وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد اتخذ سابقاً قراراً بتاريخ 29 / 12 / 2016 بالموافقة على الوقف التدريجي لالتحاق الطلبة في الجامعات تجسيراً، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بإقرار الخطة الزمنية المتعلقة بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني، حيث تم تخفيض نسبة الطلبة المسموح لهم بالتجسير سنوياً لتصل إلى نسبة صفر (0)% في العام الجامعي 2020 / 2021، ومن المتوقع أن يعمل المجلس على تفعيل هذا القرار مستقبلاً في تخصصات أخرى راكدة ومشبعة.


من جهة أخرى قرر مجلس التعليم العالي أيضاً إلغاء عقد امتحان مستوى اللغة الانجليزية في مراكز اللغات في الجامعات الأردنية الرسمية، والاكتفاء فقط بامتحانات اللغة الانجليزية التي يتم عقدها عالمياً )التوفل IBT، و(IELTS، وذك لأغراض القبول في برامج الدراسات العليا، وفي حال عدم تحقيق العلامة المطلوبة يجب على الطالب المحقق لشروط القبول الأخرى في برامج الدراسات العليا دراسة (6) ساعات كمواد استدراكية في اللغة الانجليزية، والنجاح فيها خلال الفصل الأول لالتحاقه في الجامعة. 


ويأتي هذا القرار نتيجةً للملاحظات الواردة لمجلس التعليم العالي، والتي شابت الامتحان الوطني للغة الانجليزية ونتائجه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72022614446806899994

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

w

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

6202230162731289180180

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

72022385255671819232

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

وزارة الصحة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

6202216163052701525732

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

أخبار متعلقة
82851580_2731022680285079_444548528388177920_n (1)

العلوم والتكنولوجيا توقع مذكرتي تفاهم مع جامعتين أميركيتين

278571953_345798204249124_979703057604596710_n

هيئة الاعتماد تبحث التعاون الأكاديمي مع منظمة أيرلندية

البنك المركزي (5)

المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع المركزي الإماراتي لتعزيز العلاقات المالية والمصرفية

1632648467036

50 ألف زائر لمدينة الحسين للشباب يوميا

78082141656

الأمانة تصدر دفعة جديدة لمستحقي قروض الإسكان

0L5A9593 - Copy

عويس: امتحان التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية