اربد: تأسيس فريق سوار اليرموك ضد السرطان

الوكيل الاخباري- أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور محمد ذيابات، عن تأسيس فريق "سوار اليرموك ضد السرطان" تعزيزاً لرسالة الجامعة الوطنية والمجتمعية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة الحسين للسرطان.

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وقال ذيابات، إن تأسيس هذا الفريق الطلابي يمثل الجانب التطوعي اللامنهجي الذي تتبناه عمادة شؤون الطلبة، في دعم جهود مؤسسة الحسين للسرطان ومساندتها في نشر ثقافة مرض السرطان وتوفير الدعم المعنوي للمرضى.



وأضاف خلال رعايته، انطلاق البرنامج التدريبي للطلبة المتطوعين، اليوم الثلاثاء، الذي يتولى تنفيذه فريق من مؤسسة الحسين للسرطان، أن إشراك الطلبة في العمل التطوعي الإنساني يشكل أولوية للجامعة، وعليه يأتي هذا البرنامج التدريبي لإعداد جيل من الطلبة المؤهلين لقيادة العمل الإنساني، وتعزيز ثقافة التطوع في خدمة المجتمع ونشر الخير والعطاء بين أفراده.



من جهتها، ثمنت رئيسة قسم كسب التأييد والشؤون الحكومية في مؤسسة الحسين للسرطان رنا الغفري، اهتمام وحرص جامعة اليرموك على إعداد القيادات الشبابية المؤهلة والمدربة لقيادة العمل الإنساني والتطوعي، معبرة عن تقدير المؤسسة لمبادرة اليرموك بتشكيل هذا الفريق، الذي يعكس وبصورة جلية اهتمامها كمؤسسة أكاديمية عريقة بمكافحة مرض السرطان ودعم المرضى، والوقوف إلى جانب المؤسسة في هذا المجال.



وأشارت الغفري، إلى أن البرنامج يتضمن تدريب الطلبة من أعضاء الفريق على مهارات بناء فريق العمل وصناعة الأهداف وإنشاء المبادرات واكتساب المهارات الضرورية والأساسية لنجاح العمل التطوعي.



ويضم الفريق طلبة متطوعين من مختلف كليات الجامعة، تتولى متابعته والإشراف عليه، مساعد عميد شؤون الطلبة وضابط ارتباط الجامعة مع المؤسسة الدكتورة صفاء حداد.