التعليم العالي والبحث العلمي تنعى شهداء العلم

الوكيل الإخباري - ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي / رئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وجميع أعضاء مجلس التعليم العالي، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي وأسرة الوزارة وفاة شهداء العلم من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا والذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 13-12-2023 أثناء توجههم إلى جامعتهم لاستكمال رحلة طلب العلم.

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سائلين الله العلي القدير أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يتقبلهم مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.