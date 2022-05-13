التلفزيون الأردني يبث آيات من القرآن حدادا على الشيخ خليفة بن زايد

الوكيل الإخباري - قطع التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، بثه الرسمي عبر قناته الرسمية الاولى ، وتحول الى بث القرآن الكريم ، حدادا على الرئيس الاماراتي الشيخ خليفة ال نهيان الذي توفي اليوم الجمعة.



وأُعلن الجمعة عن وفاة عن عمر يناهز 74 عاما.



وتحولت القنوات الفضائية الإماراتية الى بث القرآن الكريم ، حيث بدأت حالة الحداد الرسمي في دولة الإمارات بعد وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على الشيخ خليفة مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

