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الأربعاء، 21-12-2022 11:05 ص

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ2603 أسرة الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا عن أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام، ونوع الخدمة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الأربعاء، إن التقرير أظهر أن مديريات الوزارة قدمت مساعدات نقدية لـ2603 أسر، فيما استفادت 3129 أسرة من المساعدات العينية، وإجراء 8605 دراسات لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و140 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، وترخيص 69 حضانة، وإنذار حضانتين، وترخيص حضانة منزلية واحدة.


وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 152 طلبا، واستقبال 94 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 30 دراسة لأسر منتجة.


وأشار التقرير إلى تسليم 4 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبال 73 طلبا لأسر راعية بديلة، كما أجريت 25 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 23 طفلا، واستقبال 11 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، وبلغ عدد المسنين الذين جرى إلحاقهم في دور كبار السن 3.


كما أجريت 3 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 931 زيارة تتبعية.


واستقبلت مديريات الوزارة 27 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 14 جمعية خيرية، فيما تقدمت 66 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و14 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 6 جمعيات.


وعقد مدراء مديريات التنمية الاجتماعية لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة 164 اجتماعا، و253 زيارة ميدانية نفذها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و32383 مستفيداً من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.


كما ضبطت كوادر مديرية مكافحة التسول 550 متسولا، ونفذت 308 حملات، وأجريت 700 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، دخل إليها 222 حدثا خلال تشرين الثاني الماضي، كما نفذت 1747 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.


وفيما يتعلق بسجل الجمعيات، بين خريس، أن 25 جمعية تم تسجيلها، وحل 28 أخرى، فيما انضمت 13 جمعية لعضوية اتحاد، وجرت الموافقة على 32 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات، والموافقة على 14 طلبا للحصول على التمويل.


ووفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر تشرين الثاني الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 1083 أسرة، كما استفادت 1139 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و52 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني.

 




 

 


 

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