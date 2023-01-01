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الأحد، 01-01-2023 08:31 م

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين والمقيمين من روابط وهمية احتيالية

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  حذَّرت وحدة الجرائم الإلكترونية المواطنين من التعامل مع روابط الكترونية وهمية احتيالية ترد على هواتفهم، أو تصلهم من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعية أنها صادرة عن البنك المركزي .

وأوضحت في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري أن مرسل ذلك الرابط الوهمي يطلب من المتلقي الدخول واستكمال تعبئة بياناته لوجود نقص فيها وأنه في حال لم يقم بادخال البيانات، سيتم ايقاف بطاقاته الائتمانية والمحافظ المالية الخاصة به، وتشتمل هذه البيانات على معلومات شخصية كرقم الحساب والأرقام والمعلومات السرية، وكود التأكيد الذي يصله كرسالة نصية، ما يمكنهم من اختراق حسابات الضحية، والحصول على امواله إن وجدت عن طريق اجراء التحويلات المالية والشراء الإلكتروني وغيرها من المعاملات المالية.

وتُهيب وحدة الجرائم الالكترونية بالاخوة المواطنين والمقيمين كافة بعدم التعامل مطلقا مع تلك الروابط او التفاعل معها وحظر الارقام التي ارسلت عبرها ، إذ ان البنك المركزي لا يقوم بالتواصل مع اي شخص وطلب معلوماته الشخصية او البنكية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم إرسال اية وثائق شخصية حتى لا يتم استخدامها في الاحتيال على أشخاص آخرين مستقبلاً .

وفي حال تم التعامل مع تلك الروابط وتزويدهم بالبيانات الشخصية او البنكية يرجى عليك وبأسرع وقت التواصل مع البنك الذي تتعامل معه وايقاف الحساب بشكل مؤقت لحمايته من السرقة والاختراق ومراجعة وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ رسمي بالحادثة .

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