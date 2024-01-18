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الجيش: إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 إلى مدينة الحسين الطبية

الخميس، 18-01-2024 07:59 ص

الجيش: إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 إلى مدينة الحسين الطبية

بيان الجيش 1


الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى، نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

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وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، للاطمئنان على حالة المصاب الأولية والتي كانت مستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخاله إلى القسم المعني لمتابعة حالته الصحية.


يشار إلى أن إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.


 




 

 


 

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