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الأحد، 26-03-2023 08:31 ص

الحاج توفيق: سلة المستهلك في رمضان هذا العام أقل من رمضان العام الماضي بـ 10%

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن سلة المستهلك في رمضان هذا العام أقل من رمضان العام الماضي بـ 10%.

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وأشار الحاج توفيق إلى أن الأسعار في شهر رمضان الحالي أفضل من العام الماضي، إضافة إلى وجود تنوع في البضائع لأن المخزون أفضل.


وبين أن الاستهلاك في شهر رمضان أقل من الأشهر العادية أو يساوي بعض الأشهر، ورأى أن مشكلة المواطن الأردني مرتبطة بالمعيشة بشكل عام، وليس عند تجار المواد الغذائية.


وأوضح الحاج توفيق أن الطلب على المواد الغذائية ارتفع أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والسبت منوها الى أن الأسواق بدأت تعود للهدوء نوعا ما.


ورأى عدم وجود تهافت، وإنما حركة شراء منطقية وعقلانية، وهي سلة المستهلك الطبيعية والمتنوعة بدون مبالغة في الشراء.


 




 

 


 

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