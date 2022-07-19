الثلاثاء 19-07-2022
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الثلاثاء، 19-07-2022 11:20 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب أردني في السعودية

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب الأردني المهندس محمد علي العزام، بحادث سير في السعودية.اضافة اعلان


وتحدث مقربون من عائلة الشاب لـ"الوكيل الإخباري" أن العائلة أصيبت بصدمة ، بعد وفاة الشاب الذي كان محبوباً بين اهله وأصدقاؤه، وسيتم الدفن وقبول التعازي في بلدته مخربا بمحافظة إربد.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتوفي بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة خلال حياته، حيث أنه متزوج ولديه 3 اطفال.

 




 

 


 

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