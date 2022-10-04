الحزن يعم عين الباشا بعد وفاة الطفل أحمد دهساً

الوكيل الإخباري -

لف الحزن قلوب أهالي لواء عين الباشا بوفاة الطفل أحمد محمود أمين أبو شملة أمس الإثنين متأثراً بإصابته نتيجة حادث دهس .

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وقال والد الطفل اليوم الثلاثاء "الوكيل الإخباري" إن الطفل تعرض للدهس من قبل شخص لا يمتلك رخصة قيادة منوهاً أن الطفل أحمد مكث 12 يوماً في المستشفى وهو في غيبوبة .



ونشر والد الطفل عبر صفحته عقب وفاته" أنعى وفاة ابني وحبيبي وروحي وفرحتي وحزني وبكائي وضحكتي احمد، أردت يا فلذة كبدي ان تكون شرطيا عندما تكبر واردت لك أن تكون محامياً وأراد الله أمرا ، فأنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد".



وكان وزير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، نعت الطالب أحمد أبو شملة من طلاب الروضة في مدرسة القادسية الثانوية المختلطة ، في مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.