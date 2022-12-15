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الخميس، 15-12-2022 09:37 م

الحكومة توجه رسالة الى المضربين عن العمل

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول أن الحكومة تتواصل مع المضربين ولم تنقطع عن التواصل منذ اليوم الأول، مشددا على أن التواصل مستمر مع جميع أصحاب شركات الشحن وأصحاب الشاحنات.

ولفت في مداخلة له عبر شاشة التلفزيون الأردني، إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وان العمل جار على حلها، قائلا "الأردن فيه خير والقطاع الخاص مش مقصرين، ونحن نسير إلى الامام".

وبين أنه هناك استثمار للأضراب ولا يجوز ان يكون استهداف او التعرض لأي شخص يعمل او يتوقف عن العمل، "وصلنا لمستوى من خطاب الكراهية غير مقبول واعتداء حتى على رجال الامن".

 واضاف ، "لا أعرف من المستفيد من هدم أعمدة الكهرباء. او حرق ملك عام او خاص. واستثمار الحالة على مواقع التواصل الاجتماعي او القوة السياسية ولابد من التعامل معهم وفق القانون".

وختم موجها كلامه للمضربين عن العمل "انتم أهلنا والبلد لنا جميعا وايمانا ببلدنا وقيادتنا ليس له حدود ويجب ان نعبر المرحلة وان لا نستنزف المزيد من الجهد والخسارة".

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