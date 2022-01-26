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الأربعاء، 26-01-2022 02:14 م

الحكومة للمواطنين: لا تبالغوا بالشراء

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الوكيل الإخباري - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي وفرة المواد التموينية في الأسواق المحلية وهناك مخزون كاف منها.

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ودعا البرماوي المواطنين لعدم التهافت على المحلات التجارية والمخابز ومحطات المحروقات ولا داعي للمبالغة في عمليات الشراء باعتبار أن جميع المواد التموينية متوفرة.


وقال أن الوزارة تتابع أوضاع السوق أولا بأول من خلال جولات ميدانية على الأسواق في كافة المحافظات اضافة الى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف الطوارئ في مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات.


وبين البرماوي أن الوزارة أوعزت للمخابز للتزود بمادة الطحين لتلبية احتياجاتها لمدة لا تقل عن 3 أيام واتخاذ الاجراءات اللازمة لادامة عملها.

 




 

 


 

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