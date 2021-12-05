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الأحد، 05-12-2021 03:55 م

الحواتمة يستقبل مدير عام الشرطة الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - استقبل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم، مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو والوفد المرافق له.

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وبحث اللواء الركن الحواتمة مع الوفد الضيف سبل وأوجه التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء أن مديرية الأمن العام تضع كافة خبراتها لخدمة العاملين في الأجهزة الأمنية من الدول الشقيقة، مشيرا إلى مستوى التعاون القائم مع الجانب الفلسطيني لا سيّما في المجالات التدريبية وبناء القدرات الشرطية.

 

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