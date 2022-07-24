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الأحد، 24-07-2022 03:39 م

الحوارات يحذر من خطورة السجائر الإلكترونية على الرئة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
حذر مدير قسم الطوارئ في مركز الحسين للسرطان الدكتور منذر الحوارات من خطر تدخين السجائر الإلكترونية على الصحة.اضافة اعلان


وقال الحوارات في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن تركيبة السيجارة الإلكترونية تتضمن مواد وأبخرة خطرة تؤثر على سلامة الرئة مثل ثاني الأسيتيلين ومزيج من النيكوتين والبروبيلين غليكول والجلسرين.

وأضاف أنه بعد فترة من التدخين فإن هذه المواد تؤدي إلى انسداد بالقصيبات الرئوية، لافتا إلى أن الرئة مؤلفة من قصيبات وقصيبات شعرية وحويصلات رئوية وتؤدي هذه الأبخرة والمواد اللزجة إلى حدوث تليفات بالرئة.

وأشار الحوارات إلى أنه مع الوقت يصبح هناك عطالة للرئة كاملة أو أجزاء محددة فيها ولا تصلح إلا باسئصال الرئة أو زراعة رئة جديدة لأنها تعمل على تلفها.

وبيّن أن من يلجأ إلى السجائر الإلكترونية على أنها وسيلة للتخفيف من النيكوتين الموجود في السجائر العادية يرتكب خطأ كبيرا لأن هذه السجائر ليست أقل ضررا، داعيا من يريد أن يقلع عن التدخين إلى تركه بشكل كامل ونهائي.

وتوقع الحوارات ازدياد الأمراض الرئوية بكافة أنواعها لخطورة السجائر الإلكترونية وذلك مستخدميها هم من فئة الشباب.

ولفت إلى أن التدخين يؤثر على صحة المدخن منذ اللحظة الأولى ويسبب له مشاكل صحية مثل تسارع في دقات القلب والتنفس وزيادة حموضة الدم، أما على المديين المتوسط والبعيد فإن المدخن قد يتعرض لمشاكل الانسداد الرئوي والأوعية الدموية والدماغ والجلطات وانسداد الشرايين.

وتابع أن التدخين يعد سببا رئيسيا لـ25 نوع من السرطانات وترتبط الإصابة بالسرطان بشكل مباشر بالتدخين مهما كان نوعه.

وبرزت مؤخرا العديد من المخاوف التي أثيرت حول ارتباط السجائر الإلكترونية بإصابات الرئة الدائمة وخاصة "رئة الفشار" المتمثلة في إصابة المدخن بالتهاب رئوي حاد وندوب دائمة في الرئتين والتهاب في القصبة الهوائية.

 




 

 


 

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