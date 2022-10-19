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الأربعاء، 19-10-2022 05:22 م

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير تشيلي

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفيرة لينا الحديد، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية تشيلي الصديقة، خورخي اليخاندرو تاجيلي كانيلو ، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.

وأعربت السفيرة الحديد، خلال لقائها في مكتبها، السفير كانيلو، عن أطيب تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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